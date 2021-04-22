Открыт простой способ в разы увеличить защитные свойства маски против коронавируса

Увеличить защитные свойства маски для защиты от коронавируса можно, причем простым способом. Его обнаружили американские ученые-вирусологи, написал журнал JAMA Internal Medicine.

В среднем одна маска обеспечивает фильтрующую способность на 43-62%. Однако эффективность фильтрации возможно повысить за счет многослойности: две медицинские маски защищают от вирусов на 66%. А сочетание медицинской и тканевой масок подняло показатель до 81%, написало ИА «Невские новости».

Согласно последним исследованиям, от коронавируса защищают даже маски, сделанные дома. Главное изготовить их из двух слоев разной ткани.

Кроме того, ученые предостерегли, что вирус все также опасен, иногда его передают даже люди, которые прошли вакцинацию. Поэтому вирусологи заметили, что пока рано отказываться от средств индивидуальной защиты и соблюдения социальной дистанции.

По данным федерального оперативного штаба, количество новых случаев заражения коронавирусом медленно растет. В начале апреля показатель держался на уровне восьми тысяч случаев в день, но к середине месяца он перевалил за девять тысяч. Поэтому россиянам рассказали, как хорошо отдохнуть на майских праздниках и не заразиться коронавирусом.