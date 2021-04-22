Пережить майские праздники. Как хорошо отдохнуть и не заразиться коронавирусом

Весна прошла экватор, а это значит, что до майских праздников и летних отпусков осталось совсем немного времени. Благодаря вакцинации эпидемическая ситуация с ковидом улучшилась, но сам возбудитель никуда не ушел. Как обезопасить себя во время путешествий и встреч с друзьями — в материале «360».

Неутешительная статистика

По данным федерального оперативного штаба, количество новых случаев заражения коронавирусом медленно растет. Если в начале апреля показатель держался на уровне восемь тысяч случаев в день, то к середине месяца он перевалил за девять тысяч.

Врачи просят россиян внимательнее относиться к своему здоровью, соблюдать необходимые правила и заниматься профилактикой заболевания. Впереди майские праздники, а значит начнутся массовые встречи, поездки с друзьями, поздравления ветеранов. Поэтому лучше заранее позаботиться о себе и своих близких.

«Как только мы расширяем свое общение, увеличиваем контакты, заболеваемость начинает расти. Это касается всех видов инфекций, в том числе коронавирусной», — заявил в беседе с «360» заведующий кафедрой инфекционных болезней общественного здоровья и здравоохранения Обнинского института ядерной энергетики Национального исследовательского ядерного университета МИФИ Владимир Петров.

Он напомнил, что рост заболеваемости увеличился после новогодних праздников, когда россияне с радостью провожали год в больших компаниях. Владимир Петров отметил, что россияне расслабились.

«Инфекция, как женщина, не терпит прохладного отношения к себе. Поэтому мы не должны забывать о санитарно-гигиенических мерах профилактики. Также можно поддержать организм лекарственными препаратами. Для сезонной профилактики подходит „Арбидол“, который наряду со многими другими препаратами является эффективным профилактическим средством респираторных инфекций, в том числе коронавирусной», — отметил собеседник «360».

Профилактикой ковида лучше заняться заранее. Препаратами надо обеспечить всю семью. Если все же кто-то заболел, то выход из ситуации есть.

«Можно начинать прием того же „Арбидола“ по лечебной схеме. Универсальность его механизма действия окажет помощь с гораздо большей частотой, чем при приеме других противовирусных препаратов», — заявил Владимир Петров.

В прошлом году власти Москвы ужесточили эпидемические ограничения как раз после майских праздников, когда произошел резкий скачок заболеваемости. Жители столицы оставались в этих условиях почти до середины июня. Для поездки по городу требовались пропуска со специальными QR-кодами. Повторения этого не хочется никому. Поэтому лучше заняться профилактикой и укреплением иммунитета, чтобы не провести весенние каникулы или летний отпуск на больничной койке.

Безопасность в поездке

Ограничение полетов в Турцию поставило летние отпуска россиян под угрозу. Доступными остались отечественные курорты Краснодарского края и Крыма, а также часть стран, которые готовы принять российских туристов, сделавших прививку от коронавируса.

Доктор биологических наук, профессор кафедры аллергологии и иммунологии РУДН Оксана Гизингер в беседе с «360» заявила, что вакцинация — это самый действенный способ защититься от коронавируса.

«Разработаны вакцины с хорошим профилем безопасности, использование которых позволяет себя обезопасить. Вторым способом являются маски и перчатки, но это лишь дополнение к вакцинации», — отметила она.

На курорты съезжается огромное количество людей, поэтому подцепить вирусную или бактериальную инфекцию очень легко. Врач заявила, что важно заниматься укреплением иммунитета — для этого нужно вести здоровый образ жизни. Надо хорошо высыпаться, следить за питанием, пить витамины и минеральные добавки, которые позволят компенсировать дефицит, накопившийся за зиму.

Кроме того, есть лекарства, которые тоже можно использовать в качестве профилактики или лечения, если произошло заражение.

Лекарственных препаратов на сегодняшний день достаточно много. Они описаны в последней, десятой версии методических рекомендаций Минздрава. Это рекомбинантные альфа интерфероны, а также препарат «Арбидол», который доступен в любых уголках России Оксана Гизингер доктор биологических наук, профессор кафедры аллергологии и иммунологии РУДН.

Из-за пандемии при повышении температуры или появлении кашля многие начинают думать, что это ковид. Но точный диагноз может поставить только врач. Поэтому прежде всего нужно обратиться в больницу.

Оксана Гизингер отметила, что не стоит без назначения врача принимать антибиотики и аспирин. Также если у пациента есть диабет, то нужно следить за уровнем сахара, сердечникам — за работой главного органа.

«В первые часы заболевания, до прихода врача, нужно принимать „Арбидол“ — по 200 миллиграммов четыре раза в день обязательно. <…> Его молекула связывается с рецептором вируса и ограничивает проникновение вируса в клетку, чем создает лечебный эффект и не дает возможности человеку тяжело заболеть. На сегодняшний день во всем мире провели уже 11 исследований по этому препарату, в том числе по вирусу SARS-CoV-2. Самое главное, что была доказана специфическая эффективность лекарственного вещества против возбудителя», — раскрыла действие препарата эксперт.

Наступающие майские праздники и летние отпуска в условиях продолжающейся пандемии требуют внимательного отношения к своему здоровью и своих близких. Для гарантии безопасности лучше всего, если небольшая аптечка с необходимыми препаратами будет всегда под рукой.