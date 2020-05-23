Отец Хабиба Нурмагомедова остается в тяжелом состоянии

Отец и тренер чемпиона UFC в легком весе и российского бойца смешанных боевых искусств Хабиба Нурмагомедова все еще находится в тяжелом состоянии. Об этом «360» сообщил известный дагестанский общественный деятель Булач Чанкалаев.

Об этом Чанкалаеву сообщили в ближайшем окружении известного спортсмена. Он подчеркнул, что уточнил информацию о состоянии отца Хабиба Нурмагомедова только что — он до сих пор находится в тяжелом состоянии.

Он все еще тяжелый, на ИВЛ. Мы стараемся Хабиба сильно не беспокоить и не выспрашивать подробности. Ему и так тяжело. С Хабибом если общаемся, просто желаем здоровья отцу Булач Чанкалаев.

Семейный врач Нурмагомедовых Алексей Добровольский сообщил, что Абдулманап Нурмагомедов снова впал в кому. Медик посетовал, что он не послушался врачей и делал зарядку прямо в больничной палате. Добровольский признал, что ситуация серьезная.