Трихолог Петровская рассказала, какой продукт поможет от выпадения волос

Питание играет крайне большую роль в состоянии волос. Некоторые продукты способны приостановить облысение у женщин. Трихолог Наталья Петровская посоветовала употреблять как можно больше рыбы, чтобы справиться с проблемами. Об этом сообщило РИА ФАН со ссылкой на «Восточный округ».

Помимо рыбы предотвратить облысение у женщин способно красное мясо, бобовые и орехи. Эти продукты являются источниками витаминов, а также полезных минералов.

«Для пышной шевелюры нужно много веществ. В частности, это витамины группы В, С, D. Полезны для волос железо, цинк, фолиевая кислота, селен. Эти элементы можно взять как из пищи, так и из лекарственных препаратов», — объяснила Петровская.

Ранее доктор медицинских наук, профессор Юлия Галлямова рассказала, какой шампунь лучше всего выбрать. Важно выбирать средство, которое не вызывает зуд, шелушение и перхоть.