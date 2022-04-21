Россиянам рассказали, какой шампунь может быть идеальным

Идеальным шампунем можно назвать тот, после использования которого человек ощущает комфорт и чистоту. Об этом сайту NEWS.ru рассказала доктор медицинских наук, профессор Юлия Галлямова.

Она отметила, что наиболее подходящим по составу является тот шампунь, который не вызывает зуд, шелушение и перхоть.

«Вы должны ощущать, что вы промыли голову. Если у вас это ощущение есть, значит, это ваш шампунь. Если при этом не появилась мелкая перхоть, шелушение, зуд, сухость головы, то это идеальный шампунь. Универсального средства выбора шампуня не существует. Выбираете по комфортности», — объяснила дерматолог.

Она также добавила, что шампуни с лауреатсульфатом натрия не являются опасными. Они, наоборот, полезны людям с жирной кожей головы.

В свою очередь, врачи-трихологи Татьяна Егорова и Юлия Нагайцева добавили, что спать с мокрой головой не вредно для волос, но может быть опасно для организма. Если в помещение проникает холод, человек может неожиданно для себя заболеть простудой.