Здоровье 17 марта 2024, 04:19 От туберкулеза до бешенства. Какими опасными болезнями собака может заразить человека Кинолог Голубев назвал опасные болезни, которыми собаки могут заразить человека РИА «Новости»

Читать 360tv в

Собаководов предупредили об опасных заболеваниях, которыми их питомец может не только сам заразиться, но и передать хозяину, если тот будет пренебрегать гигиеной и профилактическими прививками питомца. Об этом РИА «Новости» рассказал президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев.

По словам кинолога, необходимо следить за состоянием собаки.

Реклама

«Есть смертельно опасные для человека и питомца болезни, например, бешенство. Кроме того, питомец может заразить хозяина лишаем, токсоплазмозом, лептоспирозом и даже туберкулезом», — объяснил специалист.

Бешенство считается самым опасным заболеванием, потому что не лечится и приводит к смерти. Им можно заразиться через слюну заболевшего животного.

Если собака подхватила лишай, считающийся опасным кожным инфекционным заболеванием, то следует сразу обратиться к ветеринару. Не только у животного из-за грибка появится зуд и начнет выпадать шерсть, но и хозяин столкнется с проблемами. У людей очаги поражения чаще наблюдаются на темени, висках и на макушке.

Кинолог рекомендовал не забывать про ежегодную вакцинацию, причем даже для тех собак, что не выходят на улицу.

Ранее блогер и зоозащитник Рада Русских призвала не мыть кошек и собак человеческими шампунями, объяснив, что содержащиеся в них сульфаты навредят животным.