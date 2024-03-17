17 марта 2024, 04:19
От туберкулеза до бешенства. Какими опасными болезнями собака может заразить человека
Кинолог Голубев назвал опасные болезни, которыми собаки могут заразить человека
Собаководов предупредили об опасных заболеваниях, которыми их питомец может не только сам заразиться, но и передать хозяину, если тот будет пренебрегать гигиеной и профилактическими прививками питомца. Об этом РИА «Новости» рассказал президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев.
По словам кинолога, необходимо следить за состоянием собаки.
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«Есть смертельно опасные для человека и питомца болезни, например, бешенство. Кроме того, питомец может заразить хозяина лишаем, токсоплазмозом, лептоспирозом и даже туберкулезом», — объяснил специалист.
Бешенство считается самым опасным заболеванием, потому что не лечится и приводит к смерти. Им можно заразиться через слюну заболевшего животного.
Если собака подхватила лишай, считающийся опасным кожным инфекционным заболеванием, то следует сразу обратиться к ветеринару. Не только у животного из-за грибка появится зуд и начнет выпадать шерсть, но и хозяин столкнется с проблемами. У людей очаги поражения чаще наблюдаются на темени, висках и на макушке.
Кинолог рекомендовал не забывать про ежегодную вакцинацию, причем даже для тех собак, что не выходят на улицу.
Ранее блогер и зоозащитник Рада Русских призвала не мыть кошек и собак человеческими шампунями, объяснив, что содержащиеся в них сульфаты навредят животным.
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