Общество 11 марта 2024, 14:00 Зоозащитник Русских рассказала, что шампуни с сульфатами опасны для собак

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Домашних животных, кошек и собак, ни в коем случае нельзя мыть человеческими шампунями из-за содержащихся в их сульфатов. Об этом News.ru рассказала блогер и зоозащитник Рада Русских.

Она объяснила, что, если в составе есть SLS и SLES, то они могут навредить кошке. Шесть начнет истончаться, может появиться перхоть и покраснения на коже.

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«Вода и SLS — в списке первых пяти компонентов, что делает средство больше похожим на „фейри“. Этим объясняется низкая цена — часто меньше 300 рублей за литр. SLS имеет свойство накапливаться в тканях и органах, и даже способен изменять белковый состав клеток», — заявила Рада Русских.

Он добавила, что навредить животным могут также шампуни с консервантами и парабенами.

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