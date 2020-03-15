От резкой смены погоды упало давление и болит голова? Советы врача

В субботу весенняя погода неожиданно сменилась зимним минусом и снегом. Такие перепады плохо действуют на метеозависимых людей. Врач Евгений Лильин рассказал, что делать при резкой смене погоды.

Лильин посоветовал людям, у которых понизилось давление, выпить крепкий и сладкий кофе. Можно обойтись и несколькими таблетками кофеина. Потом нужно некоторое время полежать с приподнятыми ногами. Тем, у кого наоборот повысилось давление, врач рекомендовал следить за питанием и соблюдать обычный режим. Об этом написал Ura.ru. Медик отметил, что иногда сильная метеозависимость может стать причиной серьезных болезней.

«Иногда это может быть даже опасно, поскольку подъемы и падения давления могут привести к гипертоническим кризам, отсюда появление сердечно-сосудистых заболеваний, возможность инсультов и инфарктов», — добавил он.

По его словам, если человеку ничего не помогло, то лучше обратиться к врачам.

Ранее синоптики рассказали, что за прошедшие сутки в Москве выпало 30% месячной нормы осадков. Холодная погода сохранится в российской столице и области всю половину следующей недели.