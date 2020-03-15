Синоптики подсчитали количество выпавшего снега в Москве

В ночь с субботы на воскресенье в Москве выпало десять миллиметров осадков. Это примерно 30% месячной нормы. Об этом рассказал ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

«У нас за прошедшие сутки в Москве выпало десять миллиметров осадков, это составляет 30% месячной нормы. Температура понижалась до –6,3 градуса», — заявил Тишковец РИА «Новости.

Он добавил, что в российской столице образовался восьмисантиметровый снежный покров. На дорогах гололедица. Водителей просят быть осторожными на трассах.

Резкое похолодание в столичном регионе произошло вечером 14 марта. Плюсовая температура снизилась до нуля, а ночью термометры показали минус. Снег идет в Москве с вечера субботы.

В ближайшую неделю серьезного потепления не будет. По данным «Фобос», в ночь с 15 на 16 марта похолодает до –2…–4 градусов. В понедельник днем будет до +2 градусов. В следующие дни средняя температура воздуха в ночные часы составит от 0 до +6 градусов, днем — от +3 до +9 градусов.

Как рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд, в следующие выходные Москву и Подмосковье ждет очередное похолодание. Об этом написал ТАСС.

«Возврата к необычному теплу уже можно не ждать», — отметил Вильфанд ранее в комментарии «360».