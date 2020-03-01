От коронавируса в Китае вылечился каждый второй пациент

За сутки в Китае от пневмонии, вызванной вирусом, скончались 35 человек (34 в провинции Хубэй). Общее число жертв возросло до 2870. В стране выявили 573 новых случаев заболевания.

На территориях вне материкового Китая выявлено 144 случая заражения. В Гонконге вирус подхватили 95 человек (двое умерли), на Тайване заразились 39 пациентов (один скончался), в Макао коронавирусную инфекцию подтвердили у 10 человек.

По данным South China Morning Post, всего в мире вирус диагностировали у 85,9 тысячи человек. После Китая по числу заразившихся лидирует Южная Корея (3150, из них 17 умерли). Затем идет Италия (1128 случаев, 29 смертей) и Япония (947 человек, 11 погибших). Большинство пациентов в Японии — 705 человек — заразились на круизном лайнере Diamond Princess, который стоит в карантине с начала февраля. В Иране заразились 593 человека, 43 умерли.