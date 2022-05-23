Оспа обезьян добралась до Аргентины

Первый возможный случай заражения оспой обезьян в стране проверяют специалисты Аргентины. Об этом сообщило Министерство здравоохранения республики.

«Минздрав сообщает о возможном случае оспы обезьян. В городе Буэнос-Айрес сообщили о пациенте, у которого, вероятно, это заболевание. Оно пока не было подтверждено», — говорится в сообщении.

По имеющимся данным, после возвращения из Испании к врачам обратился житель провинции Буэнос-Айрес. Симптомы его заболевания совпали с оспой обезьян. Мужчина находился в Испании с 28 апреля по 16 мая. По словам врачей, в целом пациент чувствует себя хорошо. Он изолирован и получает лечение.

В настоящее время специалисты ожидают результаты анализов.

Ранее сообщалось, что первый возможный случай заражения человека оспой обезьян в Греции не подтвердился. У пациента обнаружили ветрянку. Речь шла о туристе из Англии, которого положили в больницу под наблюдение.

Вирус оспы обезьян впервые выявили у людей в апреле. В настоящее время он обнаружен в Австралии, Бельгии, Великобритании, Германии, Испании, Италии и ряде других стран.