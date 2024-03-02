Здоровье 02 марта 2024, 00:19 Опухоль с зубами и волосами достали из тела россиянки Крупную опухоль с зубами и волосами вырезали из тела пациентки в Чувашии РИА «Новости»

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Необычную опухоль достали хирурги Республиканского клинического онкологического центра Чебоксар из тела пациентки. Диаметр новообразования оказался более 40 сантиметров, а при разрезе для проведения анализа на онкомаркеры врачи увидели среди жировой ткани зубы и волосы. Об этом сообщила пресс-служба медицинского учреждения.

Увеличение живота и общее недомогание пациентка заметила еще летом 2023 года. Но в больницу обратилась только после новогодних праздников. Разросшаяся опухоль начала давить на кишечник.

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Осмотревший пациентку терапевт отправил ее на обследование к онкологу с подозрением на рак яичников. Опухоль обнаружили уже хирурги и предложили женщине операцию. Врачи предупредили, что новообразование уже вросло в органы и крупные кровеносные сосуды.

Операция продолжалась два часа, в итоге опухоль достали. Жизни пациентке ничего не угрожает. Заведующий онкогинекологического отделения Дмитрий Глякин объяснил, что опухоль доброкачественная. Такие называют тератомы. Они образуются из эмбриональной ткани. Медик добавил, что обычно их находят на ранних этапах и удаляют малоинвазивными способами. Но в этом случае пациентка затянула с походом к врачу.

Гигантскую миому диаметром более 20 сантиметров удалили хирурги больницы в Бронницах 43-летней пациентке. Женщина жаловалась на сильную боль в животе и головокружения. В ходе обследования опухоль нашли в матке. Врачи провели операцию таким способом, что сохранили важный орган и вытащили миому. Новообразование отправили на гистологическое исследование, чтобы исключить рак.