Подмосковье 27 февраля 2024, 13:13 Женщину с опухолью матки размером 20 сантиметров спасли в больнице в Бронницах Медиасток.рф

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Женщина в возрасте 43 лет поступила в больницу в Бронницах с жалобами на слабость, головокружение и сильную боль в животе. У нее выявили опухоль в матке размером почти 20 сантиметров.

Как рассказал акушер-гинеколог Бронницкой больницы Николай Арушанян, чтобы извлечь новообразование, женщине провели операцию.

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«В результате проведенной операции, которая длилась около двух часов, гигантская миома была удалена, а матку женщине удалось сохранить. Новообразование было направленно на гистологическое исследование», — рассказал он.

Операция прошла успешно, сейчас пациентка чувствует себя хорошо и уже выписана.

Врачи напомнили о важности регулярно посещать врачей, чтобы выявить возможное заболевание на ранней стадии.

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