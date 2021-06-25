Беременным разрешили прививаться «Спутником V»

Эксперты рекомендовали разрешить вакцинировать беременных «Спутником V». Об этом заявил глава Минздрава России Михаил Мурашко.

Министр отметил, что противопоказания для применения вакцины от коронавируса, которую создали в Центре имени Гамалеи, у беременных сняли.

«Сегодня с учетом положительных результатов доклинических исследований безопасности вакцины, а также накопленных данных по эффективности и безопасности в клинических исследованиях и пострегистрационном периоде экспертами принято решение о снятии противопоказаний для применения вакцины „Гам-Ковид-Вак“ („Спутник V“ — прим. ред.) у беременных», — приводит ТАСС слова главы Минздрава.

Масштабная вакцинация от SARS-CoV-2 началась в России в декабре 2020 года. После ухудшения эпидемической ситуации в стране и введения новых ковидных ограничений темп прививочной кампании увеличился почти в два раза.

Эксперты считают, что для формирования коллективного иммунитета необходимо вакцинировать 60% населения страны. Ранее глава кремлевской пресс-службы Дмитрий Песков призвал россиян привыкать к условиям, которые диктует жизнь, и не исключил, что коронавирус полностью не исчезнет еще долго.