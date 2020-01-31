Опубликовано видео госпитализации в капсуле туляка. После возвращения из Китая он заболел ОРВИ

Житель Тулы вернулся из Китая с признаками ОРВИ. Его госпитализировали. Медики увозили мужчину в больницу в капсуле биозащиты. Видео этого момента появилось в Сети.

В кадр попал автомобиль Центра медицины катастроф по региону, отметили в опубликованном на YouTube ролике. Одетые в защитные костюмы люди несли человека, которого поместили в специальную капсулу.

О регистрации случая ОРВИ рассказали в региональном управлении Роспотребнадзора. Заболел отдыхавший на китайском острове Хайнань россиянин. Его увезли в инфекционное отделение, где обследуют и назначат необходимое лечение.

Ведомство также анонсировало проведение противоэпидемических мероприятий по месту жительства госпитализированного мужчины.

За ситуацией следят в Роспотребнадзоре по Тульской области и региональном Минздраве.

В Китае в конце 2019 года произошла вспышка пневмонии, вызванная новым типом коронавируса. Заразились 2019-nCoV уже свыше 8,1 тысячи человек, 171 из них скончался. Вирус распространился за пределы материковой части страны. Случаи инфицирования фиксируют в США, Канаде, Вьетнаме, Франции, Малайзии, Германии, Японии и других государствах.