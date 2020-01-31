По мнению православных священников, при получении причастия из общей части во время Божественной литургии заразиться коронавирусом нельзя. Но в некоторых храмах начали проводить молебны о здравии тех, кто успел заразиться.

Настоятель китайского патриаршего подворья в Москве, храма святителя Николая в Голутвине, протоиерей Игорь Зуев заявил РИА «Новости», что в чаще с причастием «не просто хлеб и вино, а сам Христос». По его словам, прихожан и священнослужителей болезнь не пугает, но вызывает озабоченность. Поэтому они молятся о здравии заболевших.

Его слова подтвердил известный церковный публицист, иеромонах Макарий (Маркиш).

«Ответ однозначный и простой: нет. И доказательство тоже очень простое: страшные, повальные эпидемии, — по сравнению с которыми нынешняя — всего лишь мелкая неприятность, — были бичом христианских стран с глубокой древности вплоть до конца XIX столетия», — сказал собеседник агентства.

Уже тогда люди знали, как распространяются болезни, но никогда не говорили, что этому способствует святое причастие.

Однако иеромонах не стал отрицать важность «совершенно естественных для здравомыслящих людей» гигиенических мер. По мнению Макария, приходить на службу в маске вполне допустимо.

Общее число заболевших коронавирусом во всем мире достигло 7711 человек. Уже умерли более 200 пациентов китайских больниц. Случаи заболеваний зафиксированы во многих странах. В России подтвержденных прецедентов нет.

Отечественные медики разделились во мнении, может ли коронавирус передаваться от человека к человеку при тактильном контакте. Одни предположили, что контактно-бытовой вариант вполне возможен. Другие — что заражения стоит опасаться при чихании, разговоре и кашле.