Новейшие экспресс-тесты на коронавирус опробуют в Мурманской области

В города Апатиты и Кировск Мурманской области 25 марта была доставлена пилотная партия российско-японских тестов на выявление коронавируса. Они считаются самыми быстрыми и точными в мире. На получение результата требуется всего полчаса.

Как сообщило РИА «Новости», несколько тысяч тестов поступят в регион к концу недели. После этого начнется профилактическое обследование сотрудников Кировского филиала АО «Апатит» и жителей Кировско-Апатитского района.

Первый пациент с подозрением на коронавирус был выявлен в Апатитах 24 марта. После поездки на Кубу он обратился к врачам с жалобами на плохое самочувствие. Его анализу будут перепроверены с помощью новой системы тестов, основанной на применении метода изотермической молекулярной диагностики. По сравнению с другими тестами, время исследования сокращено в четыре раза.

Представитель сингапурского Агентства по науке, технологиям и исследованиям сообщил о создании нового экспресс-теста, которому требуется всего пять минут. Он будет лицензирован в течение месяца.