Ученые Сингапура создали тест-пятиминутку на коронавирус

В Сингапуре научились выявлять коронавирус за пять минут. Экспресс-тест создали в Агентстве по науке, технологиям и исследованиям. Лицензию разработка должна получить в течение месяца.

Тест Cepat уже прошел клинические испытания в одной из государственных больниц страны. Его результаты ученым понравились: они отмечают высокую точность исследований, уточнила газета The Straits Times.

Руководитель лаборатории при ведомстве профессор Джеки Ин отметила, что после получения разрешения на использование экспресс-тесты поступят и в обычные стационары, и почти во все поликлиники.

По словам профессора, сейчас для выявления коронавируса в большинстве случаев используют метод ПЦР. На проведение анализов уходит «около трех часов». В основном время тратят на изменение температур. Благодаря новому методу участки ДНК можно будет копировать без температурного воздействия.

В Минздраве Синагпура добавили, что с конца января по 20 марта медики сделали порядка 38 тысяч анализов на коронавирус. Обследование прошли около 25 тысяч человек. В лабораториях могут обрабатывать до двух тысяч таких тестов в сутки.

В Сингапуре сейчас 558 зараженных. Смертельных случаев всего два. Выздороветь удалось более 150 пациентам. Во всем мире насчитывают свыше 420 тысяч человек. На самоизоляцию ушли 20% населения Земли.