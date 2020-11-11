Определен срок массовой вакцинации россиян «Спутником V»

Он подчеркнул, что это станет возможным при условии увеличения производства вакцины до пяти-шести миллионов доз в месяц.

Гинцбург напомнил, что сейчас прививают только учителей и врачей, работающих в красной зоне. То есть идет производственная вакцинация. Прививку получили уже около 50 тысяч человек.

«Когда тебя не будут спрашивать, врач ты, учитель, водитель, инженер или кто-то другой, то есть вакцинация будет по месту жительства, этот момент должен наступить у нас в январе–феврале», — заявил он.

При этом Гинцбург отметил, что пострегистрационные испытания препарата «Спутник V» завершатся в мае или июне.

РФПИ подвел итоги промежуточного анализа третьей фазы клинических исследований новой вакцины. Согласно представленным данным, эффективность препарата составила 92%.

Вакцину от коронавируса «Спутник V» разработали в Институте имени Гамалеи. Это первый в мире зарегистрированный препарат от коронавируса.

Процедура проходит в два этапа с разницей в три недели. Укол делают в мышцу плеча или бедра. Противопоказаний для прививок немного. Прежде всего это первичные иммунодефициты, беременность, аллергические реакции в анамнезе и гиперчувствительность к препарату. Но вакцинацию могут пройти люди с аутоиммунными и онкологическими заболеваниями.