Оперштаб зафиксировал рост количества госпитализированных с COVID-19 россиян

Количество госпитализированных с коронавирусом россиян за сутки увеличилось на 132,3%, сообщил оперштаб по борьбе с распространением заболевания в Telegram-канале. В больницы попали 3 248 россиян.

Всего по данным на 5 мая было выявлено 5 011 новых случаев COVID-19. В связи с выздоровлением выписаны 8 723 человека — на 30,9% больше, чем 4 мая. Скончались 139 заболевших.

В Москве коронавирус был диагностирован у 393 человек, госпитализированы 164 человека, выздоровели 622 пациента, а скончались 16, гласит информация на сайте стопкоронавирус.рф. Среди жителей Московской области специалисты насчитали 42 новых случая заболевания, 59 человек отправили в стационар, 131 заболевший выписался, двое умерли.

Тем временем в ФМБА признали новую вакцину «Конвасэл» подходящей для ревакцинации тех, кто был привит препаратами «Спутник V», «ЭпиВакКорона» и «КовиВак».