Число случаев ковида за сутки в России немного снизилось | 360°

Здоровье 25 сентября 2022, 12:42 Поделиться Telegram

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Viber Число случаев ковида за сутки в России немного снизилось Оперштаб: в России за сутки выявили 46 857 случаев заражения коронавирусом РИА «Новости»

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За прошедшие сутки в России выявили 46 857 новых случаев заражения коронавирусом, сообщили в оперштабе. Самый большой прирост числа заболевших ковидом зарегистрировали в Москве.

В столице положительные результаты теста на коронавирус получили 3409 человек. Чуть меньше — в Санкт-Петербурге, где болезнь подтвердилась у 3314 пациентов. На третьем месте оказалась Свердловская область с 2289 заболевшими. За то же время госпитализировали 1936 человек с ковидом. Больше всего — в Москве, Санкт-Петербурге и Подмосковье.

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Поправились от болезни 45 908 пациентов. Активнее всего выздоравливали жители двух столиц и Красноярского края. Жертвами COVID-19 за сутки стали 95 человек.

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Многие россияне после перенесенной инфекцией сталкиваются с постковидным синдромом. Чаще всего это слабость и одышка. По словам главного инфекциониста Минздрава Владимира Чуланова, риск возникновения побочных явлений зависит от многих факторов, в их числе — тяжесть перенесенного заболевания. Эксперт отметил, что у мужчин подобный недуг встречается реже, чем у женщин.

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