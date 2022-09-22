Инфекционист Чуланов назвал факторы риска появления постковида | 360°

Здоровье 22 сентября 2022, 17:55 Поделиться Telegram

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Viber Инфекционист Чуланов назвал факторы риска появления постковида Главный инфекционист Минздрава Чуланов: женщины чаще подвержены постковидному синдрому Pixabay

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Риск возникновения постковидного синдрома после перенесенной коронавирусной инфекции зависит от множества факторов, рассказал «Известиям» главный инфекционист Минздрава Владимир Чуланов. По его словам, эту проблему чаще выявляют у женщин.

Специалист заявил, что при штамме «омикрон» подобный синдром выявляют реже, чем при «дельте», однако риски все же не равны нулю.

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«Синдром чаще проявляется у тех, кто более тяжело перенес инфекцию, у кого есть дополнительные факторы риска, а также у тех, у кого более ярко манифестировало заболевание, то есть если у человека сразу появляются и температура, и насморк, и кашель», — рассказал Чуланов. Он добавил, что у мужчин подобный недуг встречается реже, чем у женщин.

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Чуланов отметил, что постковидный синдром может проявляться по-разному. В большинстве случаев это слабость и одышка.

Накануне от ковида выздоровели 59 718 человек. За сутки до этого количество выздоровевших россиян составляло 52 914 человек. По информации оперштаба, пациенты с коронавирусом стали поправляться чаще.

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