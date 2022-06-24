Оперштаб сообщил о 3154 новых случаях коронавируса в России за сутки

За минувшие сутки в России выявили 3154 новых случая COVID-19. В больницы попали 1102 человека, что на 8,3% меньше по сравнению с 23 июня, сообщили в оперштабе по борьбе с пандемией.

Больше всего случаев коронавируса зафиксировали в Москве (240), на втором месте — Санкт-Петербург (227), в Московской области выявили 199 заболевших.

В связи с выздоровлением медики выписали 3225 человек, что на 8,3% больше, чем днем ранее, 65 пациентов скончались.

С начала прививочной кампании, по состоянию на 17 июня, в России сделали прививку первым компонентом вакцины 92 457 263 гражданина. Завершили этот процесс 88 082 869 россиян. Уровень коллективного иммунитета, согласно данным на сайте стопкоронавирус.рф, составляет 24,8%. В Подмосковье с начала пандемии провели уже 17 988 809 тестов на новый вид коронавируса.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что борьба с коронавирусом еще не закончена. По его словам, Россия оказалась в числе лидеров по ключевым направлениям этого сражения.