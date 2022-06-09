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    09 июня 2022, 19:32

    Путин напомнил, что борьба с коронавирусом еще не закончилась

    Путин: все принятые против коронавируса меры не пропали даром

    Александра Ломейко

    В России рано говорить о завершении борьбы с коронавирусом — она до сих пор продолжается. По ключевым направлениям этого сражения страна оказалась в лидерах.

    Путин напомнил, что борьба с коронавирусом еще не закончилась

    Президент РФ Владимир Путин заявил об этом на встрече с молодыми предпринимателями на ВДНХ в Москве.

    «То, что было сделано нашими институтами в период борьбы с коронавирусной инфекцией — активной фазой борьбы, эта борьба еще продолжается», — обратил внимание глава государства.

    Путин подчеркнул, что ситуация указывает на то, «все, что было сделано до сих пор, не пропало даром».

    «И мы по ключевым направлениям оказались в лидерах», — напомнил российский лидер.

    Медицину он назвал одним из тех направлений, по которым предпринятые государством усилия можно признать успешными.

    «Результат есть», — заключил Владимир Путин.