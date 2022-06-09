Путин напомнил, что борьба с коронавирусом еще не закончилась

В России рано говорить о завершении борьбы с коронавирусом — она до сих пор продолжается. По ключевым направлениям этого сражения страна оказалась в лидерах.

Президент РФ Владимир Путин заявил об этом на встрече с молодыми предпринимателями на ВДНХ в Москве.

«То, что было сделано нашими институтами в период борьбы с коронавирусной инфекцией — активной фазой борьбы, эта борьба еще продолжается», — обратил внимание глава государства.

Путин подчеркнул, что ситуация указывает на то, «все, что было сделано до сих пор, не пропало даром».

«И мы по ключевым направлениям оказались в лидерах», — напомнил российский лидер.

Медицину он назвал одним из тех направлений, по которым предпринятые государством усилия можно признать успешными.

«Результат есть», — заключил Владимир Путин.