Оперштаб раздал новогодние поручения по борьбе с ковидом

Руководителям регионов поручили принять меры для профилактики распространения коронавируса на новогодних каникулах и обеспечить бесперебойную работу пунктов вакцинации в праздники. Об этом со ссылкой на оперштаб написало РИА «Новости».

Ряд поручений регионам по профилактике ковида в праздничные дни озвучили по итогам совещания оперативного штаба, которое провела вице-премьер РФ Татьяна Голикова.

Главам субъектов, в частности, поручено проконтролировать, чтобы пункты вакцинации от коронавируса работали и в выходные, и в праздники.

Оперштаб также поручил усилить контроль за тем, чтобы инфицированные соблюдали изоляцию, а также за теми, кто с ними контактировал. Руководителям регионов необходимо принять дополнительные меры по борьбе с распространением заразы и росту уровня вакцинации, обеспечить неукоснительное соблюдение всех ковидных ограничений.

В больницах и госпиталях на случай возможного роста заболевших в праздничные дни поручили подготовить резервные койки.

Также до 10 января нужно провести дезинфекцию всех освобождающихся помещений в медицинских и образовательных учреждения, а также в столовых этих организаций.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова, подводя итоги года, заявила, что в 2021-м в страну не попали такие опасные инфекции, как полиомиелит, корь и сибирская язва.