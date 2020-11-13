Врач рассказал, кто является самым опасным разносчиком COVID-19

Самую большую опасность для окружающих представляют те, кто уже перенес коронавирус и отказываются носить маску. Об этом заявил заслуженный врач России, пульмонолог Александр Карабиненко.

«Перенесенный коронавирус не спасает от заражения людьми, которые ходят без масок. Они распространяют коронавирус свободно и без всяких препятствий», — пояснил врач изданию Lеntа.ru.

Он добавил, что даже после выздоровления коронавирус продолжает находиться в верхних дыхательных путях. Именно поэтому средства защиты должны использовать абсолютно все. Если человек не носит маску, то он является распространителем инфекции.

«И в первую очередь это дети, это молодежь — те, которым что-либо доказывать очень сложно бывает. Твердолобые», — подчеркнул Карабиненко.

Ранее врач Евгений Комаров рассказал, что зараженные коронавирусом люди наиболее активно распространяют возбудителя в течение первых двух дней до появления симптомов. Человек может еще не чувствовать никаких недомоганий, но уже заражать окружающих. При этом количество распространяемых вирусов падает, когда появляются первые признаки заболевания.