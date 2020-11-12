Назван срок максимальной заразности людей с коронавирусом

Он пояснил, что человек может не чувствовать никаких проблем со здоровьем, но при этом он становится настоящим распространителем и заражает других людей.

«После того как появляется кашель, появляются какие-то симптомы, резко сокращается количество вирусов, которые человек выделяет во внешнюю среду», — пояснил Комаров.

Вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что из общего числа всех выявленных россиян с коронавирусом у 31% не было никаких симптомов.

Медики по всему миру уже назвали способность коронавируса не проявлять себя и использовать человека для своего распространения одной из главных опасностей.

Защититься от бессимптомных носителей можно при помощи масок. Они задерживают коронавирус во время дыхания.

Именно поэтому всех граждан призывают соблюдать масочный режим во время нахождения в толпе или общественном транспорте вне зависимости от того, есть у них проблемы со здоровьем или нет.