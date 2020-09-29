Названа неожиданная опасность тату

Татуировки нарушают механизмы терморегуляции организма человека. К такому выводу пришли специалисты Южного методистского университета.

Результаты исследования были опубликованы в издании Journal of Applied Physiology.

Авторы эксперимента изучили состояние кожи и потовых желез у добровольцев, у которых на теле присутствуют татуировки площадью не менее 5,6 квадратного сантиметра. На всех участников исследования надели костюмы с трубками. В течение 30 минут через эти трубки прокачивалась горячая вода.

По результатам эксперимента ученые сделали вывод, что железы и под тату, и под чистой кожей реагировали на изменение температуры, но там, где были нанесены татуировки, выделялось значительно меньше пота. Плюс к этому кожа с тату выделяла более соленый пот.

Нарушение терморегуляции организма может привести к определенным заболеваниям, считают ученые. Но они также полагают, что людям с небольшими татуировками не стоит беспокоиться.

Ранее эпатажный сын известной российской актрисы Елены Яковлевой Денис Шальных показал, как бы выглядел, не имея татуировок на лице и теле.