Сын Елены Яковлевой показал лицо без татуировок

Эпатажный сын известной российской актрисы Елены Яковлевой Денис Шальных показал, как бы выглядел, не имея татуировок на лице и теле.

Молодой человек принял участие в эксперименте издания SRSLY. Гримеры закрасили татуировки молодого Дениса тональным кремом. Затем фотограф сделал серию профессиональных кадров молодого человека. Увидев себя без татуировок, молодой человек остался под впечатлением, пишет РИА ФАН.

Сам Денис отметил, что в последние годы привык видеть себя с рисунками на лице и на теле, поэтому уже не представляет жизни без них.

В комментариях под опубликованными снимками мнение пользователей разделились. Одни писали, что молодой человек без наколок выглядит гораздо лучше, когда другие наоборот, сочли, татуировки идут Денису.