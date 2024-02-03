Здоровье 03 февраля 2024, 19:25 Опаснее сахара и соли. Названы два самых вредных продукта Врач Гадзиян: чипсы и копченые колбасы опаснее сахара и соли Unsplash

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В рационе человека иногда присутствуют продукты, которые не нужны организму. К ним относятся колбасные изделия и чипсы, рассказал в своем Telegram-канале кандидат медицинских наук, хирург и онкоуролог Марк Гадзиян.

«Самая вредная еда — это чипсы и копченые колбасные изделия, в них больше всего канцерогенов», — отметил он.

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В этот список Гадзиян также внес соль и сахар. Но по сравнению с копченой колбасой они менее вредны. Врач отметил, что полностью убрать сахар и соль невозможно, но нужно лучше следить за количеством соленого и сладкого в рационе.

По словам Гадзияна, крепкий алкоголь очень опасен для нейронов головного мозга. Чтобы снизить риск развития простатита и аденомы, следует вести более подвижный образ жизни, рекомендовал он.

Диетолог Татьяна Селезнева также напомнила, что колбасные изделия, соевый соус и полуфабрикаты являются обычным пищевым мусором, который вреден для человека.