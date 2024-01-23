Здоровье 23 января 2024, 18:32 Диетолог Селезнева порекомендовала россиянам исключить из рациона снеки, соевый соус и колбасные изделия

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Колбасные изделия, рафинированный сахар, соевый соус, снеки и полуфабрикаты являются обычным «пищевым» мусором, не приносящим пользу организму человека. Об этом изданию 76.ru сообщила диетолог Татьяна Селезнева.

Как написало Utro.ru, питание подобными продуктами способно нанести непоправимый вред не только фигуре, но и здоровью за счет содержания вредных добавок и канцерогенов.

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Селезнева призвала добавить в рацион рыбу, нут, зеленые овощи, греческий йогурт и финики.