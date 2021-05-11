ООН призвала своих сотрудников привиться российским препаратом «Спутник V»

ООН призвала своих сотрудников сделать вакцинацию от коронавируса российским препаратом «Спутник V» в тех странах, где его одобрили. Об этом сообщили «Известия».

«Мы, конечно, призываем сотрудников ООН, которые работают в странах, проводящих вакцинацию „Спутником“, прививаться этой вакциной», — пояснил генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш.

Антониу Гутерриш добавил, что организация желает использовать российскую вакцину от коронавируса «Спутник V» для вакцинации своих сотрудников. Сейчас ожидается, когда препарат будет одобрен ВОЗ, написало РИА «Новости».

В рамках выступления на Генассамблее ООН осенью прошлого года президент России Владимир Путин предложил бесплатно предоставить препарат сотрудникам организации, передала «Вечерняя Москва».

«Прежде всего, многие сотрудники ООН уже получили вакцину «Спутник», а именно в Российской Федерации. И мы хотели бы иметь возможность пользоваться ею сами, — уточнил Гутерреш.

Некоторые страны до сих пор не получили ни одной дозы вакцины от коронавируса. При этом в более обеспеченных государствах, которые начали вакцинацию, присутствует «вакцинный национализм». Генеральный секретарь ООН посчитал такое положение вещей неправильным.