Онкологическую клинику для детей открыли в московском НИИ Блохина

Клинику для детей с онкологическими заболеваниями на 275 мест открыли на базе Национального медицинского исследовательского центра онкологии имени Блохина. Об этом сообщил ТАСС.

В новом учреждении открыли 25 мест для детей, которым требуется трансплантация органов. В год клиника сможет принимать до 1,5 тысячи пациентов — как новорожденных, так и подростков до 18 лет. По оценке центра, это полностью закроет потребность страны в медицинской помощи детям с онкологическими заболеваниями.

Для лечения специалисты клиники будут использовать высокотехнологичное оборудование для инновационной онкохирургии и трансплантации костного мозга.

«Пациенты, страдающие опухолями костей, успешно эндопротезируются. При опухолях орбиты и глаза врачи в большинстве случаев сохраняют ребенку глаз и зрение. Органосохраняющее лечение получает 95% пациентов», — заявили в центре.

Для каждого пациента со злокачественными опухолями с высокими рисками в ходе молекулярно-генетического тестирования разработают персональные процедуры химиотерапии.

Сегодня стало известно, что на закупку лекарств и средств реабилитации для детей с тяжелыми и редкими заболеваниями из бюджета выделили 10 миллиардов рублей. Средства передали в учрежденный фонд «Круг добра». Это только первый транш, который получила организация для помощи детям. До конца года на эти цели направят 60 миллиардов рублей.