Фонд «Круг добра» получит 10 млрд рублей на лекарства для детей с тяжелыми болезнями

Правительство выделило фонду «Круг добра» 10 миллиардов рублей на закупку лекарств и средств реабилитации для детей с тяжелыми и редкими заболеваниями. Это лишь часть средств, которые Кабмин планирует направить в фонд.

«Это первый транш. Всего в бюджете на текущий год мы предусмотрели 60 миллиардов рублей», — привело РИА «Новости» слова премьер-министра Михаила Мишустина.

Как отметила представитель Минздрава Елена Байбарина, «Круг добра» сможет покупать незарегистрированные препараты для конкретных детей или групп.

В начале января президент России Владимир Путин подписал указ о создании в стране фонда поддержки детей с тяжелыми и хроническими заболеваниями. Его назвали «Круг добра». Учредителем этого фонда стало Министерство здравоохранения России. Финансировать его будут из бюджета государства и путем добровольных имущественных взносов и пожертвований.

Руководитель фонда Александр Ткаченко ранее рассказал, что перечень заболеваний, которыми займется «Круг добра», утвердит экспертный совет. Список необходимых лекарств составят в попечительском совете фонда, в состав которого вошли главные внештатные специалисты Минздрава, сотрудники научных и образовательных учреждений, медики и представители общественных и некоммерческих организаций.