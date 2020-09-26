Онкологи рассказали о вреде гель-лака для ногтей

Ученые рассказали, что по состоянию ногтевой пластины можно выявить онкологические заболевания. Кроме того, специалисты призвали перестать пользоваться самой популярной процедурой в маникюрном салоне, чтобы обезопасить себя от онкологии.

Хирург-онколог Михаил Мяснянкин сообщил, что наличие в области ногтевого ложа полосок разных цветов и кровоподтеков говорит о злокачественных новообразованиях, которые находятся под самим ногтем. Эти явления могут быть симптомами рака кожи. Об этом сообщает сайт «Пятого канала».

Также сигналом для человека может стать ломкость ногтей и трещинки. Эксперт отметил, что нужно незамедлительно идти к врачу, если долго не получается вылечить грибок или инфекционное поражение пластинки. Но не стоит пугаться заранее, точный диагноз можно поставить только по результатам анализов.

Кроме того, онколог призвал отказаться от использования гель-лака. Эта процедура в паре с УФ-лампой может усугубить положение и спровоцировать развитие рака. Поэтому лучше отдать предпочтение обычным лакам для ногтей.

Ранее диетолог рассказала, что чрезмерное употребление красного мяса, колбас и сосисок может привести к раку кишечника.