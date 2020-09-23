Диетолог назвал продукты, провоцирующие рак

По данным информагентства, к онкологии кишечника приводит чрезмерное употребление красного мяса, колбас и сосисок. ВОЗ советует есть красное мясо не более двух раз в месяц.

Также развитие рака провоцируют полуфабрикаты, фастфуд и продукты, содержащие трансжиры и подвергшиеся глубокой промышленной обработке.

Чтобы снизить риск появления онкологических заболеваний, надо питаться разнообразно, включая в свой рацион много клетчатки, белка, бобовых и овощей.

В свою очередь врач-диетолог Райан Раман разъяснил, употребление каких продуктов помогает предотвратить выпадение волос.

По его словам, людям, которые склонны к облысению, необходимо включить в рацион авокадо. Он богат витамином Е, который защищает кожу головы.

Кроме того, можно замедлить выпадение волос, если регулярно есть батат. В этом овоще есть бета-каротин. Он превращается в витамин А, который способствует выработке кожного сала.