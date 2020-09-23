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    23 сентября 2020, 18:42

    Диетолог назвал продукты, провоцирующие рак

    Артур Блянихов

    Руководитель отделения диетологии Европейского медицинского центра, врач-диетолог Ксения Селезнева рассказала ИА Ura.ru, какие продукты способствуют развитию онкологических заболеваний.

    По данным информагентства, к онкологии кишечника приводит чрезмерное употребление красного мяса, колбас и сосисок. ВОЗ советует есть красное мясо не более двух раз в месяц.

    Также развитие рака провоцируют полуфабрикаты, фастфуд и продукты, содержащие трансжиры и подвергшиеся глубокой промышленной обработке.

    Чтобы снизить риск появления онкологических заболеваний, надо питаться разнообразно, включая в свой рацион много клетчатки, белка, бобовых и овощей.

    В свою очередь врач-диетолог Райан Раман разъяснил, употребление каких продуктов помогает предотвратить выпадение волос.

    По его словам, людям, которые склонны к облысению, необходимо включить в рацион авокадо. Он богат витамином Е, который защищает кожу головы.

    Кроме того, можно замедлить выпадение волос, если регулярно есть батат. В этом овоще есть бета-каротин. Он превращается в витамин А, который способствует выработке кожного сала.

    Новости SMI.FM