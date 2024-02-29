Здоровье 29 февраля 2024, 11:56 Врач рассказала, какой рак может передаваться генетически Врач Жусина рассказала, какой рак может передаваться генетически Freepik

Читать 360tv в

Врач-генетик фонда «Не напрасно» Юлия Жусина рассказала, какой рак наследуют и кому стоит пройти генетический тест. Об этом сообщил портал Е1.ru.

Генетик подчеркнула, практически у любого вида рака может быть генетическая основа, однако некоторые формы заболевания передаются детям гораздо чаще: например, рак молочной железы. Тем временем рак легких почти никогда не передается.

Реклама

«Если у родителей есть генетическая мутация, вероятность того, что ее унаследуют дети, часто составляет 50%, но есть и другие факторы риска», — отмечает Жусина.

По рекомендации врача, стоит проконсультироваться с генетиком или онкологом, ведь не все случаи онкозаболеваний у родственников требуют генетического тестирования. Например, если у пожилого отца, который курил с самой юности, вдруг выявили рак, то вряд ли это обусловлено генетикой.

Тем не менее в некоторых случаях семейный анамнез может стать поводом для врача, чтоб рассмотреть возможность генетического тестирования пациента. Жусина добавила, что здоровый человек без наследственного анамнеза также может оценить генетический риск рака.

Ранее гинеколог Сметник рассказала, может ли поздняя менопауза привести к раку.