Онколог Щепеляев перечислил главные причины развития рака

Онколог Даниил Щепеляев рассказал о частых причинах развития рака. Об этом сообщило ИА Nation News.

Врач уточнил, что в последние два года заболеваемость раком стала выше, так как из-за карантина часто нет возможности своевременно обследоваться. Чтобы снизить риск онкологии, должны быть организованы серьезные программы, в которых будут участвовать не только врач, но и другие специалисты, уточнил Щепеляев.

«Большую роль в развитии онкологических заболеваний играет образ жизни, работа, питание и доходы населения», — рассказал Щепеляев.

Он добавил, что изначально к раку может быть генетическая предрасположенность. Насколько он разовьется — зависит уже от образа жизни самого человека.

«Онкологические заболевания не передаются по наследству. Основной фактор развития рака — генетическая предрасположенность. Все зависит от особенности жизни и заболеваний конкретного человека», — подчеркнул врач.

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