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    16 февраля 2022, 11:39

    Врач указал на необычный признак рака

    Артур Блянихов

    Чешский врач Йиржи Кубеш обратил внимание на то, что постоянно заложенные уши могут быть признаком рака. Специалиста процитировал сайт kp.ru.

    «Например, заложенные уши — постоянное ощущение, похожее на то состояние, после погружения в бассейн, или постоянная боль в ухе могут быть признаком рака в этой области и вокруг нее», — приводит слова врача ИА Nation News.

    Он предупредил, что злокачественные опухоли в области шеи способны дать осложнения на любую часть тела. Отмечается, что на онкологическое заболевание также могут указывать другие необычные симптомы: продолжительная боль в горле, язвы и пятна во рту, болезненное состояние десен или отечность шеи.