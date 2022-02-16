Врач указал на необычный признак рака

Чешский врач Йиржи Кубеш обратил внимание на то, что постоянно заложенные уши могут быть признаком рака. Специалиста процитировал сайт kp.ru.

«Например, заложенные уши — постоянное ощущение, похожее на то состояние, после погружения в бассейн, или постоянная боль в ухе могут быть признаком рака в этой области и вокруг нее», — приводит слова врача ИА Nation News.

Он предупредил, что злокачественные опухоли в области шеи способны дать осложнения на любую часть тела. Отмечается, что на онкологическое заболевание также могут указывать другие необычные симптомы: продолжительная боль в горле, язвы и пятна во рту, болезненное состояние десен или отечность шеи.