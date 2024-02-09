Здоровье 09 февраля 2024, 06:19 Онколог рассказал, какие факторы повышают риск развития рака эндометрия Онколог Иванов: смена цикла и боль внизу живота указывают на рак эндометрия РИА «Новости»

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Изменения длительности или тяжести менструального цикла могут говорить о возникновении раковой опухоли в области матки. Об этом рассказал онколог, химиотерапевт, кандидат медицинских наук Антон Иванов в беседе с «Газета.ru».

По словам специалиста, рак эндометрия является одной из самых частых злокачественных опухолей половых органов женщины. В большинстве случаев онкологическое заболевание появляется у пациенток в постменопаузе.

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Также примерно 5% случаев рака возникают из-за генетической предрасположенности. Еще опухоль может вырасти на фоне диабета, синдрома поликистозных яичников и частого приема гормональных веществ.

Еще одно заболевание, которое влияет на развитие опухоли, — ожирение.

«Жировая ткань преобразует в эстрогены другие гормоны — андрогены. Если уровень эстрогенов значительно повышен, то риск развития опухолей эндометрия также увеличивается. Получается, чем больше жировой ткани, тем выше вероятность заболеть раком эндометрия», — сказал онколог.

Ранее врач-эксперт медицинской компании «СберЗдоровье» Суна Исакова заявила, что после 50 лет у женщин повышается риск возникновения рака, сахарного диабета и сердечно-сосудистых заболеваний. По словам медика, до наступления менопаузы организм женщины защищают эстрогены, поэтому риск заболеваний снижается.