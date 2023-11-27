Здоровье 27 ноября 2023, 03:47 Врач перечислил основные риски для женского здоровья после 50 лет Врач Исакова: женщины после 50 лет рискуют заболеть диабетом или раком Unsplash

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Врач-эксперт медицинской компании «СберЗдоровье» Суна Исакова предупредила женщин, что после 50 лет повышается риск развития онкологических и сердечно-сосудистых заболеваний, а также сахарного диабета. Она рекомендовала вовремя обращаться к врачу и отслеживать все подозрительные симптомы. Об этом она рассказала в интервью «Известиям».

Медик объяснила это тем, что до наступления менопаузы женский организм защищают эстрогены, поэтому и риск возникновения таких заболеваний даже ниже, чем у мужчин.

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«В качестве профилактики всем людям после 40 лет рекомендуется измерять давление: если оно выше показателя 140/90, то это повод для обращения к специалисту», — предупредила Исакова.

Специалист также напомнила, что после 50 лет женщинам нужно опасаться сахарного диабета второго типа. Врач рекомендовала сдавать анализ крови на глюкозу или гликированный гемоглобин, а также на липидный профиль, чтобы держать ситуацию со здоровье на контроле.

Исакова подчеркнула, что необходимо проверяться и на онкологические заболевания, в частности, на рак шейки матки, причем уже после 21 года.

Ранее онколог Суна Исакова рассказала, что людям с язвой желудка, синдромом раздраженного кишечника, целиакией и рефлюксной болезнью не рекомендуют употреблять острую еду. Она предупредила, что такие продукты могут спровоцировать обострение заболевания.