Онколог перечислил самые агрессивные виды рака

Разновидности онкологических заболеваний, которые можно считать наиболее агрессивными, перечислил врач-химиотерапевт Андрей Базылев. Критерием оценки болезни медик выбрал податливость к лечению.

«Существуют виды рака, которые быстро привыкают к лечению и достаточно плохо отвечают на него. Тогда в классификацию попадут следующие виды рака: рак поджелудочной железы, различные саркомы, рак желчного пузыря и рак печени», — рассказал Базылев в беседе с Пятым каналом.

Также, по словам онколога, в этот перечень можно включить рак желудка, однако в последнее время, благодаря развитию технологий, он лечится довольно успешно.

При этом у пациентов при одном виде заболевания может быть агрессивная или неагрессивная форма. Зависеть это будет от индивидуальности развития опухоли, обратил внимание Базылев.

Онколог, кандидат медицинских наук Андрей Пылев рассказал, как распознать симптомы рака печени. Он отметил, что симптомы могут различаться в зависимости от местоположения образования.