Онколог назвал симптомы рака печени

Онколог, кандидат медицинских наук Андрей Пылев рассказал для радиостанции «Говорит Москва», как распознать симптомы рака печени. Он отметил, что симптомы могут различаться в зависимости от местоположения образования.

«Есть так называемый синдром малых признаков, который характерен и для целого ряда других онкологических заболеваний: это апатия, слабость, потеря веса, болевые ощущения. Такие симптомы возникают. А дальше все будет зависеть от того, где находится опухоль. Если опухоль находится в воротах печени и прижимает желчные протоки, пациент может пожелтеть, если опухоль находится на периферии и растягивает капсулу печени, будут достаточно выраженные болевые ощущения. Симптоматика может быть самой разной», — сказал врач.

Он отметил, что для своевременной диагностики необходимо регулярно проходить обследования. На начальных стадиях опухоли могут иметь бессимптомный характер.

Также следует иметь в виду, что в большинстве случаев раковые опухоли появляются при наличии хронических воспалительных процессов в организме, добавила «Свободная пресса».