Онколог объяснил, как отличить рак легких от COVID-19

Некоторые симптомы рака легких схожи на COVID-19, из-за чего может возникнуть путаница. При этом у двух заболеваний есть ряд ключевых отличий, заявил председатель британской ассоциации по борьбе с раком легких Роберт Ринтул.

«При раке легких возникает дополнительная путаница из-за симптомов, сходных с COVID-19», — привело слова медика издание The Sun.

Онколог подчеркнул, что при ковиде чаще всего теряются обоняние и ощущение вкуса, а также человек испытывает мышечные боли и лихорадку. Все эти симптомы появляются внезапно и продолжаются одну или две недели.

«Однако если у вас наблюдается необъяснимый постоянный кашель в течение трех или более недель, возможно, вы потеряли часть веса, чувствуете усталость, кашляете кровью или получаете повторные заражения органов грудной клетки — это может быть рак легких», — пояснил Ринтул.

Он еще раз отметил, что признаки COVID-19 и рака легких могут быть очень схожи. Но чаще всего симптомы первого заболевания появляются именно внезапно.

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