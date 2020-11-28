Россиянам рассказали, как избавиться от последствий COVID-19
«Пока я могу сказать всем, что универсальный способ — это йоговское дыхание, дыхательная гимнастика, которая адаптирована доктором [Анастасией] Стрельниковой. Вот этим надо заниматься всем, кто перенес коронавирус, это будет полезно всем системам. Потому что надо в первую очередь отрегулировать снабжение организма кислородом, от него зависит все», — рассказал РИА «Новости» врач-иммунолог, специалист по особо опасным инфекциям Владислав Жемчугов.
Собеседник добавил, что после COVID-19 могут быть нарушения работы центральной нервной системы, скачки давления, температуры, пульса и нарушение гормонального статуса. Все эти последствия требуют отдельного лечения.
Ранее врач-отоларинголог Абдулло Ходжаев рассказал, как восстановить обоняние после COVID-19. Для этого нужно наладить питание, принимать витамин D и промывать нос раствором с морской солью.