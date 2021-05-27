Эксперты объяснили, какие продукты нужно есть для здоровья психики

Специалисты объяснили, какие продукты нужно есть, чтобы сохранить свою психику здоровой и не впасть в депрессию. Отмечается, что эмоциональное состояние человека и пищеварительная система тесно связаны, написал сайт Pravda.Ru.

Около 95% серотонина-нейромедиатора, который отвечает за настроение, вырабатывается в пищеварительном тракте. Эксперты советуют включить в рацион жирную рыбу, например, лосось, скумбрию, сардины. Они богаты Омега-3 жирными кислотами. При дефиците этого вещества растет риск развития депрессии.

Еще важно употреблять чайный гриб и квашеную капусту. Они содержат пробиотики, которые помогают работе кишечника. Кроме этого, цельные зерна являются отличным источником витаминов группы В, среди которых В12, необходимый для здоровья мозга.

Также нужно добавить в личное меню шпинат, имеющий в составе много фолиевой кислоты. Люди, находящиеся в угнетенном состоянии, обычно имеют низкий уровень фолата.

Ранее диетологи рассказали о пользе регулярного употребления огурцов. По словам врачей, включение этого продукта в рацион помогает при борьбе с психическими расстройствами.