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    16 октября 2020, 14:34

    Онколог назвал первые симптомы рака легких

    Андрей Иванов

    Иногда первые симптомы рака легких расценивают как проявление пневмонии или обострение бронхита. Пациенту назначают антибиотики, которые делают еще хуже. Об этом «АиФ» рассказал заведующий хирургическим торакальным отделением НМИЦ онкологии имени Петрова Евгений Левченко.
    Онколог назвал первые симптомы рака легких

    «Часто центральные формы рака легкого долгое время принимают за пневмонию или обострение хронического бронхита, которые лечат антибиотиками, что приводит к увеличению опухоли и отодвигает сроки специализированного лечения», — приводит издание слова онколога.

    Специалисты отмечают, что первые симптомы онкологического заболевания легких могут быть вообще не связаны с нарушениями дыхательной системы. Первыми звоночками могут быть субфебрильная температура, слабость и усталость после сна, кожный зуд и нарушение работы центральной нервной системы.

    Ранее британские ученые назвали внешний признак, по которому можно определить рак легких. Это опухшее лицо. Опухоль в легких может давить на сосуды, поэтому лицо у больного отекает. Из-за этого может постоянно болеть голова.