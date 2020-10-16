Онколог назвал первые симптомы рака легких

«Часто центральные формы рака легкого долгое время принимают за пневмонию или обострение хронического бронхита, которые лечат антибиотиками, что приводит к увеличению опухоли и отодвигает сроки специализированного лечения», — приводит издание слова онколога.

Специалисты отмечают, что первые симптомы онкологического заболевания легких могут быть вообще не связаны с нарушениями дыхательной системы. Первыми звоночками могут быть субфебрильная температура, слабость и усталость после сна, кожный зуд и нарушение работы центральной нервной системы.

Ранее британские ученые назвали внешний признак, по которому можно определить рак легких. Это опухшее лицо. Опухоль в легких может давить на сосуды, поэтому лицо у больного отекает. Из-за этого может постоянно болеть голова.