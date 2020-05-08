Онищенко рассказал о времени жизни коронавируса на продуктах и поверхностях

На внешней части медицинских масок COVID-19 может жить почти неделю, на внутренней — до четырех дней. На верхней одежде вирус погибает за сутки, на стекле и денежных купюрах — на четвертый день.

Об этом «Интерфаксу» сообщил экс-глава Роспотребнадзора, первый зампред комитета Госдумы по науке Геннадий Онищенко. Он добавил, что коронавирус при температуре +37 градусов погибает на второй день, при + 56 — уничтожается через 30 минут, всего пять минут он способен выживать при температуре +70. А вот условия в обычном бытовом холодильнике для его выживания вполне комфортны, так как при +4 градусах он стабилен.

По словам Онищенко, ученые медшколы Гонконгского университета выяснили, что коронавирус хорошо выживает на гладких поверхностях, но уже через четыре часа не обнаруживается на папиросной бумаге и салфетках.

Он также предостерег от попыток вылечиться от инфекции походами в баню. Если вирус попал в организм, то парилка может принести только вред.

Несколькими днями ранее Онищенко предположил, что в России нет необходимости ужесточать ограничительные меры, так как, по его мнению, коронавирус постепенно «выдыхается».