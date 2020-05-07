Онищенко: коронавирус «выдыхается»

В странах, где были сильные вспышки заболеваемости ситуация контролируется, новых очагов не наблюдается, следовательно, коронавирус «выдыхается». Поэтому нет необходимости ужесточать в России карантинные меры.

Об этом в эфире НСН заявил экс-глава Роспотребнадзора, ныне первый зампредседателя комитета Госдумы по образованию и науке, Геннадий Онищенко. Он отметил, что люди должны работать, а ужесточение запретительных мер им помешает.

Депутат подчеркнул, что у России собственный путь борьбы с COVID-19, зарубежным опытом пренебрегать не стоит, но и бездумно копировать его не стоит.

«Мы всегда изучаем международную ситуацию и экстраполируем ее на наши реалии, но не копируем. Потому что коронавирус делает поправки на наши региональные особенности и, как показывает статистика, у нас сегодня везде разные уровни распространенности инфекции», — заключил Онищенко.

Начальник Главного контрольного управления столицы Евгений Данчиков сообщил, что за четыре дня майских праздников в Москве было составлено около шести тысяч протоколов за нарушение самоизоляции в лесопарках и других зеленых зонах.

В конце апреля Геннадий Онищенко заявил, что если россияне на майские праздники не поедут на дачу, то вскоре они смогут позабыть о коронавирусе.