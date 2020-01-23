Онищенко назвал регионы России, которые оказались в зоне риска из-за коронавируса

Очаг нового смертельного типа коронавируса находится в Ухане, но в России живет большое количество китайцев. Сейчас жители Поднебесной уехали домой на Новый год, но после их возвращения в зоне риска окажутся Хабаровск, Москва и Приморский край.

Экс-руководитель Роспотребнадзора и депутат Госдумы Геннадий Онищенко на пресс-конференции рассказал, что Хабаровск и Приморский край окажутся в зоне риска. Плюс всегда очень много китайских туристов в центре Москвы.

Он добавил, что первоначальные симптомы коронавируса совпадают с признаками обычного гриппа. Сейчас начинается сезон простудных заболеваний у школьников, поэтому важно и это учитывать. Кроме того, живучесть вируса мало зависит от погодных условий. «Этот вирус может выжить в любом климате», — заявил депутат.

Заболевание появилось в теплых странах, но прекрасно себя чувствует и в холоде. Как отметил Онищенко, коронавирус «на улицу не выходит», а передается воздушно-капельным путем. Заразиться можно даже сидя в кафе или вагоне метро. При этом депутат призвал россиян не паниковать.

«Паниковать я бы вас не призывал. Этого делать не надо», — сказал он.

Онищенко пояснил, что на границе введен контроль. У всех прибывших из Китая измеряют температуру, поэтому маловероятно, что вирус может распространиться с помощью тех, кто приехал в страну. Также депутат исключил появление заболевания через страны Средней Азии. Однако он призвал россиян не выезжать в азиатские страны.

«Если вам не нужно по жизненным показателям, не надо ехать в Китай», — обратился он к населению.

По словам Онищенко, версии заговоров или специального введения вируса невозможны. Китайские специалисты уже расшифровали геном, если бы он был смоделирован, то это было бы видно.

«Перевод анамнезов [умерших] клиницистов китайских дает хоть какую-то картину о специфике коронавируса», — подчеркнул он.

Новый тип коронавируса появился в китайском в Ухане в конце декабря 2019 года. Сейчас насчитывается 570 заразившихся и 17 погибших от заболевания. Случаи заболевания зафиксировали в Южной Корее, Японии, Таиланде и США. Двоих мужчин госпитализировали в России с подозрением на вирус, но диагноз не подтвердился. Ранее «360» собрал главное о коронавирусе из Китая.